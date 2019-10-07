Festivalin temel amacı tüketimi azaltmak, ürünleri ikinci kullanıcıları ile buluşturarak doğaya daha az zarar verilmesine dikkat çekmek ve aile bütçesine katkıda bulunarak akıllı tüketimi teşvik etmek.
‘Atma değerlendir, doğaya katkıda bulun’ mottosuyla sekiz yıl önce yola çıkılan festivalin fikir annesi Hülya Yavuz Tuncay; organizasyon kapsamında tasarımcılar, antikacılar, el emeği ürün satıcıları, ikinci el ürünlerini satan aileler ve derneklerden oluşan 200 stant açacaklarını söyledi.
Yeşilova Restoran'ın yeşil alanında meraklılarıyla buluşacak olan festival, iki gün sürecek. Büyükler, etkinliğin Medya Sponsoru Alem FM'in müzikleri ekonomik alışverişin keyfini çıkaracak, küçükler ise Turnagöl Tiyatrosu'nun kurduğu özel oyun alanında eğlenecek. Girişlerin ücretsiz olduğu festivale tüm İstanbullular davetli!