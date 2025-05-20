ATM'deki dalgınlığı pahalıya mal oldu
ATM'den para çeken bir kişi, iki parça halinde alması gereken paranın ilk kısmını aldıktan sonra bankadan çıkınca, sıradaki diğer kişi haznede bekleyen 13 bin lirayı alıp kayıplara karıştı.
Adana'da ATM'den para çeken adamın dalgınlığı, pahalıya mal oldu.
Olay, geçen yıl haziran ayında Seyhan'daki Saydam Caddesi'nde bulunan bankada meydana geldi.
Çiftçi Sami İşgirik, hesabındaki 45 bin 100 lirayı çekmek üzere banka içerisindeki ATM'ye girdi.
İşgirik bankanın büyük miktar paraları iki parça halinde verdiğini bilmeden ilk etapta verilen 32 bin 100 lirayı alarak çıktı.
Bu sırada elinde banka kartı ile işlem yapmak için İşgirik'in arkasında bekleyen 60 yaşlarındaki kimliği belirlenemeyen müşteri, ATM haznesinde kalan 13 bin lirayı alarak işlem yapmadan uzaklaştı.
Olay, bankanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
PARANIN EKSİK OLDUĞUNU EVE GİDİNCE FARK ETTİ
Eve gittiğinde paranın eksik olduğunu fark eden İşgiril, banka yetkilileriyle görüştükten sonra parayı başkasının aldığını anladı.
Polise giden İşgiril, parayı alıp kayıplara karışan kişi hakkında şikayetçi oldu.
Parayı aldıktan sonra ATM'de işlem yaptırmaması nedeniyle şüphelinin kimliğine ulaşılamadı.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"
"Büyük miktar paraların iki parça halinde verildiğini bilmiyordum." diyen İşgirik, "Ben paramın eksik olduğunu anlayıp bankaya geldiğimde güvenlik kameralarından bu şahsın paramı aldığını gördüm. Karakolda suç duyurusunda bulundum ve dava açtım. Şu an siber suçlarla mücadele birimi olayla ilgileniyor." diye konuştu.
"O PARANIN DEĞERİ BU YIL DAHA DA ARTTI"
Yaklaşık 1 yıldır şüphelinin vicdana gelerek parayı bankaya geri teslim etmesi için beklediğini dile getiren İşgirik, "O paranın değeri bu yıl daha da arttı. Beni çok mağdur etti. Bir an önce bulunup cezasını çekmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
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