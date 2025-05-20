ATM'deki dalgınlığı pahalıya mal oldu

Bu sırada elinde banka kartı ile işlem yapmak için İşgirik'in arkasında bekleyen 60 yaşlarındaki kimliği belirlenemeyen müşteri, ATM haznesinde kalan 13 bin lirayı alarak işlem yapmadan uzaklaştı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

"Büyük miktar paraların iki parça halinde verildiğini bilmiyordum." diyen İşgirik, "Ben paramın eksik olduğunu anlayıp bankaya geldiğimde güvenlik kameralarından bu şahsın paramı aldığını gördüm. Karakolda suç duyurusunda bulundum ve dava açtım. Şu an siber suçlarla mücadele birimi olayla ilgileniyor." diye konuştu.

"O PARANIN DEĞERİ BU YIL DAHA DA ARTTI"

Yaklaşık 1 yıldır şüphelinin vicdana gelerek parayı bankaya geri teslim etmesi için beklediğini dile getiren İşgirik, "O paranın değeri bu yıl daha da arttı. Beni çok mağdur etti. Bir an önce bulunup cezasını çekmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.