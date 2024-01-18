ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandırdı

Kentte, 23 Aralık 2023 ve 11 Ocak 2024 tarihleri arasında ATM'den para çekmek isteyen 5 kişi, işlem yaparken kendilerine yardımcı olacağını söyleyen şüpheli tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan polis ekipleri, ATM’lerin güvenlik kameralarından şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi. 5 kişiyi toplam 8 bin 417 TL dolandırdığı öne sürülen A.İ., bu sabah yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.