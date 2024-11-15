ATM'den para çeken adamı vurdular: Üç kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan K.D. (17), M.A. (17) ve S.K'nin (16) işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Yaralı A.G'nin ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavisi sürüyor.



Dün Vatan Caddesi Atakent Bulvarı kavşağında ATM'den para çeken A.G. (22), yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili K.D, M.A. ve S.K'yi gözaltına almıştı.​​​​​​​