ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla kartlarını alarak harcama yapan 3 şüpheli yakalandı.

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının alınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin, mağdurların yanına yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını aldıklarını, kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, sonrasında da pos cihazı üzerinden karttan harcama yaptıklarını belirledi.

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar - 1

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla olaya karışan 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...