Atölyede çıkan yangın trafoya sıçradı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yarımburgaz Mahallesi'nde bulunan bir halı yıkama atölyesinde gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında atölyenin yakınında bulunan bir trafo da alev aldı. Trafodaki patlamalar söndürme çalışmalarını aksattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.