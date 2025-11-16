Çocuk işçiye kompresörle akıl almaz işkence

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K. maruz kaldığı korkunç işkence sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre dün aynı iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı, önce çırak Muhammed K.'nin ellerini bağladı. Ardından da zorla pantolonunu çıkardıkları çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava sıktı.

İÇ ORGANLARI AĞIR HASAR GÖRDÜ

15 yaşındaki çırak yere yığılınca olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Muhammed K., ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip A. gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşkence mağduru çocuğun babası Ahmet K., şüphelinin serbest kalmasına tepki göstererek sorumluların cezalandırılmasını istedi.