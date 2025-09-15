Atölyede feci kaza: Elini testereye kaptırdı
Bursa'da bir kişi elini yatar testereye kaptırdı. Olayda yaralanan iş yeri sahibi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 11.30 sıralarında İnegöl'de faaliyet gösteren ahşap kesim atölyesinde meydana geldi.
İş yeri sahibi Enis G. ahşap kesimi yaparken, sol elini yatar testereye kaptırdı.
Elinde derin kesikler oluşan Enis G., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Enis G., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
