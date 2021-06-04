Attan düşerek ağır yaralanan jokey Samet Erkuş'tan iyi haber

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda 18 Nisan'da saat 19.00'da yapılan 5'inci koşuda 4 numaralı 'Luminary' isimli atın jokeyliğini yapan Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip attan düştü.

Özel hastaneye kaldırılan Erkuş'un kafatasında kırıklar belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Erkuş'un yakınları ve sevenleri olaydan sonra her gün tecrübeli jokeyden gelecek iyi haberi bekledi.



41 GÜN SONRA GÖZLERİNİ AÇTI



Kazadan 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Samet Erkuş, yoğun bakımda geçen 41 günden sonra 29 Mayıs'ta ilk defa gözlerini açtı. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü, Erkuş'un tedaviye çok olumlu cevap verdiğini ve genç olmasının verdiği güçle hayata tutunduğunu kaydetti.



Erkuş'un hastaneye geldiği ilk anda solunum cihazına bağlı ve bilincinin kapalı olduğunu hatırlatan Dr. Ünlü, "Kafa travmasıyla bütün sorunları devam ediyordu. Uygun tedaviye zamanla cevap verdi. Günler sonra gözünü açtı ve bizi duymaya başladı. Şu an destekle yürüyor. Fakat konuşamıyor ve yutkunamıyor. Bunlar zaten bizim beklediğimiz problemlerdi. Zaman içerisinde bunların da geri döneceğini ümit ediyoruz" dedi.

"YAKIN ZAMANDA JOKEYLİĞE GERİ DÖNEMEZ"



Samet Erkuş'un kısa süre sonra yoğun bakım tedavisini sonlandırmayı ve jokeyi servise almayı düşündüklerini aktaran Dr. Nurdan Ünlü, Erkuş'un ailesine de bu süreçte tedaviye nasıl destek olacaklarına dair eğitimler vermeye başladıklarını söyledi. Erkuş'un kendilerini çok net bir şekilde anladığını belirten Dr. Ünlü, "Yaklaşık 1 yıl içinde çok daha iyi duruma geleceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda jokeyliğe dönemez. Bana göre geri dönmemeli. Çünkü beyin hasar aldı" diye konuştu.

"GÖZLERİNİ AÇMASI BİR MUCİZE"



Samet Erkuş'un amcası Şeyhmus Erkuş ise kazadan sonra hastane sürecinde bir gün dahi ümitlerini kaybetmediklerini dile getirdi. Özellikle hastalarıyla yakından ilgilenip kısa sürede bu kadar ilerleme yaşanmasını sağladığı için Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü'ye teşekkür eden amca Erkuş, "Yeğenimin gözlerini açması bir mucize. Samet, inançlı bir çocuk. Rabbimin yardımıyla buraya kadar geldi. Tanıyan tanımayan duasını eksik etmedi. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

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