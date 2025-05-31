ATV Aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ATV aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Meltem U. idaresindeki otomobil ile Hasan A. idaresindeki ATV motoru çarpıştı.
Meydana gelen kazada ATV motorunda yolcu olarak bulunan Şükran A. (55), yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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