ATV Aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ATV aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ATV Aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Meltem U. idaresindeki  otomobil ile Hasan A. idaresindeki  ATV motoru çarpıştı.

Meydana gelen kazada ATV motorunda yolcu olarak bulunan Şükran A. (55), yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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