ATV devrildi, iki kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ATV devrildi, iki kişi yaralandı

Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Enes Karaaslan idaresindeki plakasız ATV Karaburun Köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Enes Karaaslan ile ATV’de bulunan Latif Dayan yaralandı.

Yaralılar yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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