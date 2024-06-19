ATV gezintisinde acı son

Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyü yolunda yaşandı.



Güzelyurt ilçesinde yaşayan ve İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Özer (44) Ihlara beldesinde kendisine ait ATV ile yaptığı gezinin ardından Ilısu köy yolu üzerinden Güzelyurt ilçesi istikametine yola çıktı.



Ilısu köy yolunda seyrederken aniden direksiyon hakimiyetini kaybeden Özer’in kullandığı ATV, kontrolden çıkarak şarampole takla attı. ATV'nin hurdaya döndüğü kazada Özer ağır yaralanırken yoldan geçen ve kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ATV sürücüsü Özer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ambulans içinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.