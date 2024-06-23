ATV ile uçuruma düşten iki kişiyi itfaiye kurtardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde gezintiye çıktıkları ATV motor ile uçuruma yuvarlanan iki kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

ATV ile uçuruma düşten iki kişiyi itfaiye kurtardı

Olay, ilçeye bağlı Çataltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi K.’nin kullandığı ATV motor, kontrolden çıkarak yolun alt tarafındaki uçuruma yuvarlandı.

Kazanın etkisiyle sürücü ve motorda yolcu olarak bulunan Arife K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yaralılar uçurumdan kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ünye’deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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