ATV turu düzenlediler, çocuklarının yanında babalarını dövdüler

Kocaeli'de mühürlenen Kartepe Green Park Otel'in sahasında, iddiaya göre ATV işletmecileri ile ATV turu için gelen vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine grupta bulunan ve rehber olduğu ileri sürülen kişi, arkadaşlarını çağırdı. Diğer çalışanların da gelmesiyle tartışma büyüdü.

ATV turu düzenleyen kişiler, 15 yaşındaki arkadaşlarının yumruk yediğini iddia ederek vatandaşlara saldırdı.

Bir çocuk ise saldırıya uğrayan babası için gözyaşlarına boğuldu.

Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BENZER ŞİDDET OLAYI GEBZE'DE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir şiddet olayı geçtiğimiz aylarda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de yaşanmıştı.

Bir baba, hızlı gittiği için uyardığı sürücü tarafından çocuklarının gözü önünde tokatlanmıştı. Gözaltına alınan saldırgan sürücü tutuklanmıştı.