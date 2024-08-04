"ATV'ye bilerek çarptılar" | Yoğun bakımdaki Filiz Aydın'ın eşi NTV'ye konuştu

İstanbul'da 31 Temmuz'da konserden dönen Filiz Aydın ve oğlunun bindiği ATV, araç çarpması sonrası devrilmiş, anne ve oğlu yaralanmıştı. Yaralanan Filiz Aydın'ın eşi Harun Aydın NTV'ye konuştu. Olayın bir kaza olmadığını söyleyen Aydın, konser alanında yaşanan tartışmanın ardından bir cipin ATV'yi takip ederek kasıtlı bir şekilde çarptığını iddia etti. (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cahit Kazan)

"ATV'ye bilerek çarptılar" | Yoğun bakımdaki Filiz Aydın'ın eşi NTV'ye konuştu

Geçtiğimiz hafta 'de konser dönüşü Filiz Aydın'ın kontrolündeki ATV'ye cip çarptı. ATV ağaca çarparak devrilirken, kazada anne ve oğlu yaralanmıştı.

Apartman boşluğuna düşen Filiz Aydın'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Aydın'ın eşi Harun Aydın yaşananları NTV'ye anlattı. 

31 Temmuz'da ailesiyle Şile'de bir konsere gittiklerini anlatan Aydın, konser alanında eşi Filiz Aydın'ın; yeğeninin karıştığı kavgaya müdahale ettiğini, ambulansın da geldiği olayların ardından eve gitmek istediğini söyledi.

"CİPLE YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR"

Filiz Aydın ve oğlu, eve dönmek için ATV'ye binerken, iddiaya göre 4 kişi bir ciple onları yakalamaya çalıştı.

Olay gecesi eşini arayarak ne yaptıklarını sorduğunu belirten Aydın, "Bizi kovalıyorlar." yanıtını aldığını ve o an bir ses duyduğunu söyledi.

Aydın, yaşananları anlatırken "ATV'ye sağdan soldan yaklaışıp vurmaya başlamışlar. Yolda da tehdit, oğluma yumruk sallamış arabadan, 4 yetişkin kişi bir kadın ve bir çocuğa saldırıyor. En sonunda vuruyorlar, oğlum ağaca çarpıyor eşim de apartman boşluğuna düşüyor." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde kazaya neden olanların bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı görülürken, şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı da ortaya çıktı.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Yoğun bakımdaki eşinin durumunun kritik olduğunu söyleyen Aydın, şüphelilerin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi.

Olayda kaza ve tehdit olduğuna dikkat çeken Aydın, adaletin bir an önce yerini bulmasını istediğini söyledi.

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