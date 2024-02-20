Austin Butler'dan yeni projeler: İki ünlü yönetmenle çalışacak

"Elvis" filmiyle şöhreti yakalayan Austin Butler, iki ünlü yönetmenle çalışmaya hazırlanıyor. Oscar adayı oyuncu, Darren Aronofsky ve Ari Aster'i yeni filmlerinde rol alacak.

Austin Butler'dan yeni projeler: İki ünlü yönetmenle çalışacak

Baz Luhrmann imzalı "Elvis" filminindeki performansıyla Altın Küre  kazanan ve Oscar'a aday gösterilen Austin Butler, son olarak "Dune: Part Two"da "Feyd Rautha Harkonnen" karakterine hayat verdi.

Performansı oldukça beğenilen ünlü oyuncunun iki ünlü yönetmenle çalışmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Austin Butler'dan yeni projeler: İki ünlü yönetmenle çalışacak - 1

The Insneider; Butler'ın, Darren Aronofsky'nin yöneteceği yeni gerilim filminin başrolünü üstleneceğini iddia etti.

32 yaşındaki Austin Butler ayrıca Ari Aster'in bir sonraki filmi "Eddington"da da küçük bir rolde oynamak için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

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