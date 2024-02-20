Austin Butler'dan yeni projeler: İki ünlü yönetmenle çalışacak

The Insneider; Butler'ın, Darren Aronofsky'nin yöneteceği yeni gerilim filminin başrolünü üstleneceğini iddia etti.

32 yaşındaki Austin Butler ayrıca Ari Aster'in bir sonraki filmi "Eddington"da da küçük bir rolde oynamak için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.