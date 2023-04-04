AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleriyle ilgili önemli duyuru: Kayıt yenileme tarihi uzatıldı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin kayıt yenileme süreci uzatıldı. Yeni tarih İstanbul Üniversitesi'nin resmi adresinden paylaşılan duyuruyla ilan edildi.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde yapılan açıklamada;
"Değerli AUZEF Ailesi;
Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme sistemimiz 07 Nisan 2023 saat 23:59’a kadar aktif edilmiştir." denildi.
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi kayıtlı öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Materyal/öğrenim ücretlerinin ödenmesi ve fakülte tarafından derslerin seçilmesinden sonra tamamlanır.
AUZEF’ te ders seçimleri fakülte tarafından yapılmaktadır. Öğrenciler ders seçimlerini AKSİS sayfalarından görüntüleyebilmektedir.
Öğrenciler ders materyallerini dönem başında AUZEF Öğrenme Yönetim Sisteminden derslerini takip edebilmektedir.