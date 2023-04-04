AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleriyle ilgili önemli duyuru: Kayıt yenileme tarihi uzatıldı

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi kayıtlı öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Materyal/öğrenim ücretlerinin ödenmesi ve fakülte tarafından derslerin seçilmesinden sonra tamamlanır.



AUZEF’ te ders seçimleri fakülte tarafından yapılmaktadır. Öğrenciler ders seçimlerini AKSİS sayfalarından görüntüleyebilmektedir.

Öğrenciler ders materyallerini dönem başında AUZEF Öğrenme Yönetim Sisteminden derslerini takip edebilmektedir.