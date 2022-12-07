AUZEF bitirme sınavı ne zaman? Final sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Yaynılanan takvime göre, AUZEF yarıyıl sonu, bitirme sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlarda başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi sınavları 04-05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak belgeye ulaşabilecek.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, yarıl veya yıl içindeki etkinlik notlarına bakılmadan bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmeleri için açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan almaları gerekiyor. Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan ya da söz konusu sınavları katılmayan öğrenciler FF harf notu alıp başarısız olarak sayılıyorlar.