AUZEF final sonuçları açıklandı: (esinav.istanbul.edu.tr final sonuç ekranı)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrilmişti. AUZEF final sınavı sonuçları 22 Haziran 2023 tarihinde ilan edildi Sınav sonuçları esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

AUZEF final sonuçları açıklandı: (esinav.istanbul.edu.tr final sonuç ekranı)

bahar dönemi final sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlanmıştı. sonuçları daha önce takvimde yer aldığı şekilde 22 Haziran'da ilan edildi. 

SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF final sonuçları açıklandı: (esinav.istanbul.edu.tr final sonuç ekranı) - 1

SINAV SONUÇ DUYURUSU

Üniversite'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı aos.istanbul.edu.tr adresinden 24 Haziran 2023 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır. " denildi. 

AUZEF final sonuçları açıklandı: (esinav.istanbul.edu.tr final sonuç ekranı) - 2

İTİRAZ SÜRECİ

Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

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