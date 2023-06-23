AUZEF final sonuçları açıklandı: (esinav.istanbul.edu.tr final sonuç ekranı)

AUZEF bahar dönemi final sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçları daha önce takvimde yer aldığı şekilde 22 Haziran'da ilan edildi.
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SINAV SONUÇ DUYURUSU
Üniversite'nin resmi adresinden yapılan açıklamada; "2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazınızı aos.istanbul.edu.tr adresinden 24 Haziran 2023 saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır. " denildi.
İTİRAZ SÜRECİ
Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.
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