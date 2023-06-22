AUZEF final sonuçları açıklandı mı? (AUZEF sınav sonuç tarihi)

AUZEF bahar dönemi final sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasıyla öğrenciler AUZEF final sonuçları açıklanma tarihine kilitlendi.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek.
İTİRAZ SÜRECİ
Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.
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