AUZEF final sonuçları açıklandı mı? (AUZEF sınav sonuç tarihi)

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. AUZEF final sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? (AUZEF sınav sonuç tarihi)

bahar dönemi final sınavları 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasıyla öğrenciler AUZEF final sonuçları açıklanma tarihine kilitlendi.

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? (AUZEF sınav sonuç tarihi) - 1

NE ZAMAN AÇIKLANIR?

sonuçları 22 Haziran 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek. 

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? (AUZEF sınav sonuç tarihi) - 2

İTİRAZ SÜRECİ

Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

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