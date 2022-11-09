AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı: AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav yerleri için beklenen açıklama geldi. Sınav tarihine günler kala AUZEF ara sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabiliyor.



AUZEF sınav yerleri için beklenen açıklama geldi. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabiliyor.

AUZEF SINAV YERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzakta Eğitim Fakültesi (AUZEF)'in resmi Twitter adresinden sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada



"Değerli Öğrencilerimiz,



12 - 13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN