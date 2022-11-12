AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklacak? Sonuçlar AKSİS üzerinden görüntülenebilecek

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ara sınavları 12-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. AUZEF ara dönem sınavları üç oturumda tamamlanacak. Sınava katılan öğrenciler, hem soru-cevap hem de sonuç duyurusuna odaklanmış durumda.



AUZEF SINAV SONUÇ TARİHİ MERAK EDİLİYOR



Üniversitenin sınav takviminde sonuç tarihine yönelik açıklama yapılmadı, geçtiğimiz yıl AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları iki hafta içerisinde erişime açılmıştı.



Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.