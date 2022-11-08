AUZEF sınav yerleri açıklandı... AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzakta Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. AUZEF sınav giriş belgesi, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin yanında bulundurması zorunlu olan belgelerden biri. Peki, AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav yerleri açıklandı... AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

sınav yerleri için beklenen açıklama geldi. tarihine günler kala AUZEF ara sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabiliyor.


AUZEF sınav yerleri için beklenen açıklama geldi. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alınabiliyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzakta Eğitim Fakültesi (AUZEF)'in resmi Twitter adresinden sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada

"Değerli Öğrencilerimiz,
12 - 13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

AUZEF sınav yerleri açıklandı... AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı - 1

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