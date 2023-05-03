AUZEF sınavlarında son gün yaklaşıyor: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavları online olarak yapılıyor. Sınavlar devam ederken gündeme gelen konulardan biri de sonuçlar oldu. Peki, AUZEF sınavlarında son gün ne zaman? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınavlarında son gün yaklaşıyor: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı  ara sınavları 29 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Takvime göre, online olarak gerçekleştirilen AUZEF sınavları 7 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı ancak sonuçların sınavdan sonraki 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınavlarında son gün yaklaşıyor: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Ara sınav (Vize) sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...