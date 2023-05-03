AUZEF sınavlarında son gün yaklaşıyor: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı AUZEF ara sınavları 29 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Takvime göre, online olarak gerçekleştirilen AUZEF sınavları 7 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı ancak sonuçların sınavdan sonraki 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.