AUZEF sonuçları açıklandı mı? Ara sınav sonuç tarihi için bekleyiş devam ediyor

Üniversiteye kayıt olan öğrenciler, 2022-2023 yılı takvimi doğrultusunda ara sınavlara 12-13 Kasım tarihlerinde katılım sağladılar. İstanbul Üniversitesi’nde eğitimlerini uzaktan olarak sürdüren öğrencilerin büyük bir merakla bekledikleri AUZEF sınav sonuçları internet üzerinden yayınlancak.



Henüz AUZEF sonuçları erişime açılmadı ancak 15 gün içerisinde duyurulması bekleniyor. Sınav sonuçlarınızı, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.



AUZEF HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?



Öğrencilerin, açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan almaları gerekiyor. Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan ya da söz konusu sınavları katılmayan öğrenciler FF harf notu alıp başarısız olarak sayılıyorlar.