AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak? Bahar dönemi telafi sınavı tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları ardından gözler telafi sınavlarına çevrildi. Akademik takvimle AUZEF telafi sınavlarının tarihleri paylaşılmıştı. Peki, AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak?İşte bahar dönemi telafi sınavı tarihleri...

AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak? Bahar dönemi telafi sınavı tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi () bahar dönemi telafi sınavlarının tarihi belli oldu. Takvime göre, telafi sınavları temmuz ayında gerçekleştirilecek.

AUZEF TELAFİ TARİHİ

AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak? Bahar dönemi telafi sınavı tarihleri - 1

BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA

Bütünleme (telafi) sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılıyor. 

Bütünleme sınavlarında öğrenciler bir dersin tüm ders içeriklerinden sorumludur.Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

AUZEF telafi (bütünleme) sınavları ne zaman yapılacak? Bahar dönemi telafi sınavı tarihleri - 2

ÜÇ DERS SINAV TARİHİ

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

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