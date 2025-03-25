AUZEF vize sınavı ne zaman? 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025 yılı bahar dönemi sınav takvimi işlemeye başladı. Öğrenciler AUZEF ara sınavları için sınav yeri tercihlerini yaptı. AUZEF vize sınavı giriş belgeleri ve sınav tarihi bekleyişi sürüyor...



AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?



İstanbul Ünversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan tarihlerinde uygulanacak. Sınavlar üç oturumda uygulanıyor ve her ders için 30 dakika süre veriliyor.



Bahar dönemi final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde, telafi sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Mezuniyet üç ders sınavı da 6 Eylül'de uygulanacak.



AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ



AUZEF'in ara sınavına dair giriş belgesi snavdan 10 gün önce kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden ilan ediliyor olacak.