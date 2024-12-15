Av esnasında yanlışlıkla 12 yaşındaki kuzenini öldürdü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir kişinin av sırasında kazayla vurduğu 12 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti.

Av esnasında yanlışlıkla 12 yaşındaki kuzenini öldürdü
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Olay, öğlen saatlerinde ’nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. M.A (17), kuzeni Z.Y.A.’yı (12) av esnasında ruhsatsız av tüfeğiyle başından vurdu. Başından vurulan Z.Y.A. hayatını kaybetti.

Av esnasında yanlışlıkla 12 yaşındaki kuzenini öldürdü - 1

M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk incelemelere göre, M.A.’nın kuzenini yanlışlıkla öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.

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