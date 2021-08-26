Av sezonu Marmara'daki balıkçılar için zorlu geçecek

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

Geçen yıl aralık ayında Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve Haziran ayının ortalarına kadar etkisini büyük ölçüde koruyan müsilaj, balıkçıların kabusu oldu. Marmara Denizi'ndeki müsilaj yoğunluğu birçok deniz canlısının yaşamını etkilerken, hem balıkçıların avlanmasını engelledi hem de balıkçıların ağ ve teknelerine zarar verdi.

Deniz salyası nedeniyle zor bir sezon geçiren balıkçılar, önümüzdeki hafta başlayacak yeni av sezonuna hazırlanıyor. Balıkçılar bu sezonda aynı durumla karşı karşıya kalma endişesi yaşıyor.

Bu sezondaki beklentilerini Ntv.com.tr'ye anlatan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya ve İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Erdoğan Kartal, balıkçılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürse de bu yıl hazırlıkların buruk geçtiğini söyledi. Peki Marmara Denizi'ndeki müsilaj etkisini koruyor mu?

MÜSİLAJ BİTTİ Mİ?

Müsilaj ile ilgili yürütülen çalışmalar sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ay yaptığı açıklamada ilk 20 metrede müsilaja rastlanmadığını belirtmişti. Kurum, "Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar" demişti.

Bu durumu kontrol etmek için geçtiğimiz günlerde balıkçıların deneme ağı attığını anlatan SÜRKOOP Genel Başkanı Ramazan Özkaya, "Deneme için atılan ağ denizden temiz çıktı. Ancak yine de müsilajın belirli noktalarda hala olduğu söyleniyor. Müsilajın kesin olarak hala devam edip etmediği 1 Eylül'de balıkçılar ağ attıktan sonra belli olacak" diye konuştu.



Marmara'da av sezonu kapatılsın tartışmalarına da yanıt veren Özkaya, "Şimdilik Marmara'da sezon normal açılacak. Balık çeşitliliğinin azalıp azalmadığı da asıl o zaman netleşecek. Bize balıkçılardan gelen bilgiler şimdilik Marmara'da balıkçılıkla ilgili bir sorun olmadığı yönünde" sözlerini kullandı.

Geçen yıl balıkçılara verilen desteklerin yeterli olmadığını da vurgulayan Özkaya, "Marmara'da sezonun kapatılması gibi durum olursa, balıkçılara bu durumu karşılayacak bir destek verilmeli" dedi.



MÜSİLAJIN TAHRİBATI DURUYOR



Su ve hava sıcaklığı nedeniyle ilk 1 ay verim beklemediklerini belirten Erdoğan Kartal ise müsilajın avcılığa etkisi olmasa da yarattığı tahribatın hala durduğunu söyledi.



Müsilaj nedeniyle Marmara'daki balık popülasyonunun iyice azaldığını vurgulayan Kartal, "Şu an palamut bol gözüküyor Marmara'da fakat onun da avlanmak için biraz gelişmesi lazım. Müsilaj nedeniyle zaten balıklar Marmara'yı terk etti. Bu defada avlanacak balık kalmadı" dedi.



Geçen yıl hamsiler az olduğu ve avlanan hamsiler yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında olduğu için Karadeniz'de hamsiye av yasağı getirilmişti. Bu yıl bu durumun düzeltiğini belirten Kartal, "Karadeniz'de kasım ayında hamsi beklentimiz yüksek. Bu senenin bereketli geçeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de hamsi fiyatlarının normal seviyede seyretmesini bekliyoruz. Hamsi fiyatlarının normal olması diğer balık fiyatlarının da tırmanmasını engelliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ayse.cinar@ntv.com.tr

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