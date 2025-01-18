Av sırasında kalbine yenik düştü

Artvin Ardanuç ilçesinde av sırasında kalp krizi geçiren av rehberi İsmail Alver, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Av sırasında kalbine yenik düştü

İlçeye bağlı Bağlar mevkisinde ormanda ava çıkan av rehberi İsmail Alver, fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu haber vermesi ile bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Sarp ve dik arazide bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, İsmail Alver'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Av sırasında kalbine yenik düştü - 1

Alver'in cansız bedeni, konulduğu sedye ile ekiplerce yola kadar taşınıp, cenaze nakil aracıyla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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