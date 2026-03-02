Av tüfeği ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk öldü
02.03.2026 03:00
Söke'de üç arkadaşın kurcaladığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk öldü. 17 ve 18 yaşlarındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde 15 aşındaki Serhat Budak'ın av tüfeğiyle yaralandığına ilişkin ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı.
Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'a isabet ettiği öğrenildi.