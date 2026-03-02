Av tüfeği ateş aldı, 15 yaşındaki çocuk öldü

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Atburgazı Mahallesi'nde 15 aşındaki Serhat Budak'ın av tüfeğiyle yaralandığına ilişkin ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili Budak'ın arkadaşları K.Ç. (17) ve H.Ü'yü (18) gözaltına aldı.

Üç arkadaşın, boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş aldığı ve saçmaların Budak'a isabet ettiği öğrenildi.