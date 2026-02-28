Av tüfeği ateş aldı, çoban hayatını kaybetti
28.02.2026 22:44
Erzurum'da kazara av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu 18 yaşındaki çoban hayatını kaybetti.
Erzurum''un Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde Y.İ.M'nin (17) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Merminin isabet ettiği çoban Abdullah Karakaş (18) olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karakaş'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Y.İ.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.