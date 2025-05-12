Av tüfeği ile vurulan Harun öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan iki grup arasında çıkan tartışmada Harun Köleoğlu av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Çıplaklı Mahallesi'nde A.A. (18) ve babası M.A. (44), ile yanına gittikleri Harun Köleoğlu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada A.A., yanında getirdiği av tüfeğiyle Harun Köleoğlu'na ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Köleoğlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köleoğlu, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
Cumhuriyet savcısının talimatıyla A.A. ve babası M.A. ile olayla ilgisi olduğu öne sürülen M.T. (18), E.K. (21) ve M.Ç. (17) gözaltına alındı.
5 şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi
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