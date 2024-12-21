Av tüfeğiyle yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Uşak’ta bir kişi av tüfeğiyle yaralanması sonucu hayatını kaybetti.Olay, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Düzkışla köyünde kayınlarında meydana geldi.

Av tüfeğiyle yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, O.D. ile Recep Şimşek (34) ava giderken iddia göre traktörün aniden zıplaması sonucu O.D.’nin elindeki tüfekle Şimşek’e isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince incelemede Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan O.D. ifadesinde birlikte ava giderken traktörün bir anda zıplaması sonucu elinde av tüfeğinin ateş aldığını ve Şimşek’e isabet ettiğini iddia etti.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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