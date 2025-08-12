Av yasağı bitiyor: Balıkçılar denize açılacak

Av yasağı 1 Eylül'de sona erecek.

Teknelerini limana çeken balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor.



Palamut avcılığının 15 Ağustos'ta başlayacak olması dolayısıyla küçük tekne sahipleri de ağlarını elden geçirip teknelerinin boya ve makine bakımlarını yapıyor.



Sinop Tersanesi'nde tekne bakımını yapan 40 yıllık balıkçı Recep Yeni, bereketli bir sezon dilediklerini belirtti.

"SEZON İYİ GÖZÜKMÜYOR"



Yeni, "Küçük çaplı balıkçılar için sezonun 15 gün erkene alınarak 15 Ağustos'ta açılacağı söylendi. Biz de mecburen teknelerimizi erken bakıma aldık." dedi.

Her sene yapılan işleri tekrarladıklarından bahseden Yeni, "Bu sezon balıkçılık şimdilik iyi gözükmüyor. Tabii ki deniz bu ne olacağı belli olmaz. İnşallah güzel bir sezon olur. Herkese bol bir balık sezonu geçirmesini diliyorum." dedi.