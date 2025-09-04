Av yasağı bitti ama balıkçılar yine denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçıların denize hasreti devam ediyor.



Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

TEKNELERİNİN BAKIMINI YAPIYORLAR

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, denizde bugünden itibaren poyrazın etkili olmaya başladığını söyledi.



Poyrazın 2 gün etkisini sürdüreceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar limanda ağ bakımı yaparak zamanı değerlendiriyor. Hava 2 gün sonra normale dönecek. Hava düzelince balıkçılar avlanmaya devam edecek." dedi.