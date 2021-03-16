Av yasağı öncesi balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

1 Eylül’de başlayan balık av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz’de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacak.

Çiftlik balıkları tüketilebilecek. Balık av sezonunun bitmesine yaklaşık 1 ay kala balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Corona virüs salgını döneminde içerdiği besin değerleri açısından yoğun ilgi gören balıklar av yasağı öncesi de talep ediliyor.

Balık çeşitliliğinin bol olması balık tezgahlarını süslerken balıkçılar ise balık tüketiminin tam zamanı olduğunu söylüyor. Av sezonu bitiminde balık fiyatlarının artacağını da dile getiren balıkçılar bolluk varken vatandaşları balık tezgahlarına davet ediyor.

Av sezonu öncesi tezgahlarda bolluk yaşandığını belirten esnaf Yusuf Durmaz, ‘‘Av yasağına yaklaşık 1 ay kaldı. Bu dönemde en çok hamsiye talep var. Tezgahlarda balık çeşitliliği de yüksek. Sarıkanat, çupra, kalkan balığı bollukta. Av yasağı başladığında fiyatlar artar, şu an fiyatlar uygun. Balık tüketmenin en doğru zamanı’’ dedi.

HAMSİNİN KİLOSU 30-35 LİRA

Balık fiyatlarının mevsimine göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Samet Varyemez isimli esnaf ise ‘‘Hamsi 30-35 liradan satılıyor, geçtiğimiz hafta 50 lira civarındaydı. Balık fiyatları avlanmaya ve mevsime göre hareketlilik gösteriyor. Balığında meyve, sebze gibi mevsimi var. Hamsi, çinekop, mezgit, kalkan balığı mevsimi şu an. Vatandaşları balık tezgahlarına davet ediyoruz, av yasağı öncesi balık tüketmek için doğru bir zaman’’ diye konuştu.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

HATAY'DA BALIKÇILARIN 'UZUN BALİNA' HEYECANI