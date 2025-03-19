Av yasağına sayılı günler kala tezgahlarda çeşitler azaldı

15 Nisan'da denizlerde av yasağı başlıyor.

Saathane Meydanı'nda balık tezgahlarında kültür balıklarının yanında buzhaneden çıkarılan palamut ile mezgit ve deniz levreği yer aldı.



Balıkçılardan Mehmet Kılıç, sezon sonunun yaklaşmasından dolayı balık çeşidinin azaldığını söyledi.



Bu yıl balık sezonundan balıkçıların memnun kaldığını, vatandaşın bol bol balık tükettiğini belirten Kılıç, ramazanda da satışlardan memnun olduklarını aktardı.



Kılıç, "Ramazandan sonra yasak gelecek. Büyük balıklarla devam ediyoruz. Fiyatlar ucuz, ramazan dolayısıyla talep de çok. Bu sezon çok bol geçti ve balığa doyduk." dedi.

BALIK FİYATLARI



Tezgahlarda mezgitin kilogramı 150 liradan satılırken, somonun kilogramı, palamudun ise tanesi 200 liradan satışa sunuluyor. Deniz levreğinin kilogramının 300 lira olduğu tezgahlarda, tatlı su balığı sazanın kilogramı 120, alabalığın ise 200 liradan alıcı buluyor.