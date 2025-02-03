Ava giden genç, arazide ölü bulundu

Olay, Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çiftçi (23) arkadaşlarıyla sabah saatlerinde ava gitti. Bir süre sonra İsmail Çiftçi'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarmaya ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama sonucunda 23 yaşındaki gencin köyün yakınında bulunan arazide cansız bedeni bulundu. İsmail Çiftçi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.