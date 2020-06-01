Ava gittiği ormanda yaralı bulunan iş insanı hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları tarafından yaralı halde bulunan iş insanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaçam Mahallesi mevkii ormanlık alanda meydana gelen olayda, 48 yaşındaki iş adamı Nail Ö. ve iki arkadaşı ormanlık alana ava gitti.

İki arkadaş bir süre Nail Ö’den haber alamayınca ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.

Aramalar sonucunda arkadaşları tarafından Nail Ö. kanlar içinde yaralı olarak bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karnından vurulmuş şekilde yaralı olarak arkadaşları tarafından bulunan ve hastaneye kaldırılan Nail Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.