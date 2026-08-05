Avcılar Belediyesi'ne operasyon. 12 şüpheli tutuklandı

CHP 'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde, kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetini yükselttiği iddia edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılıkça ifadesi alınan 12 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

12 şüpheli kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçundan tutuklandı.

3,3 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

3 milyon 302 bin 842 lira 82 kuruş kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin ise sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 isim şu şekilde:

“Yaklaşık Maliyet Komisyon ve İhale Komisyon Başkanı Seçkin Ö., Yaklaşık Maliyet Komisyon Üyesi İsmail K., Yaklaşık Maliyet Komisyon ve İhale Komisyon Üyesi Salman K., Fen İşleri Müdürü ve İhale Yetkilisi Nevzat Y., İhale Komisyon üyeleri Dursun Y., Kemal B., Kemal K., bazı inşaat ve asfalt firması yetkilileri Gülay G., Burak G., Furkan K., Behçet H., Celal H., Mustafa T. ve Yüksel K.”