Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü

İstanbul Avcılar’da E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide bağlı kabloların aniden koparak bir halk midibüsünün üzerine düşmesi sonucu, yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kabloların kaldırılmasıyla otobüs hareket ederek yol trafiğe açıldı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 19.06.2021 - 10:53 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 12:13

Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü

İstanbul'da D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü.

Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.

Bölgeye ekipler sevk edildi.

Belediye ekipleri otobüsün üstüne devrilen elektrik kablolarını kaldırmak için çalışma başlatırken, BEDAŞ ekipleri de elektriği kesti.

Ekipler, otobüsün üstünden kaldırılan elektrik kablolarını halat yardımıyla üst geçitteki korkuluklara bağladı.

Ekiplerin, trafiğin yoğun olması nedeniyle geçici önlem aldığı, sokağa çıkma kısıtlamasında gece tekrardan olay yerinde çalışma yapacağı öğrenildi.

Otobüsün olay yerinden hareket etmesiyle trafiğe kapatılan yan yol da açıldı.

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