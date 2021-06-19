Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü

İstanbul'da D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü.

Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.



Bölgeye ekipler sevk edildi.

Belediye ekipleri otobüsün üstüne devrilen elektrik kablolarını kaldırmak için çalışma başlatırken, BEDAŞ ekipleri de elektriği kesti.



Ekipler, otobüsün üstünden kaldırılan elektrik kablolarını halat yardımıyla üst geçitteki korkuluklara bağladı.



Ekiplerin, trafiğin yoğun olması nedeniyle geçici önlem aldığı, sokağa çıkma kısıtlamasında gece tekrardan olay yerinde çalışma yapacağı öğrenildi.



Otobüsün olay yerinden hareket etmesiyle trafiğe kapatılan yan yol da açıldı.

