Avcılar E5’te ortalığın savaş alanına döndüğü olayda ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Olay, E-5 kara yolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında meydana gelmişti. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Nassim D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başlamış, vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istenmişti. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 14 araca çarparak kaçmıştı. 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden Yıldıray Erol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

DEHŞETİ YAŞATAN ŞAHIS GÖZALTINDA



Avcılar’da dün meydana gelen olayda dehşeti yaşatan Fas Uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.