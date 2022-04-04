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Avcılar Eski Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla adliyeye getirilen aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın bulunduğu 11 kişi tutuklamaya sevk edilirken, 10 kişi adli kontrole sevk edildi.

Haberler - DHA 04.04.2022 - 19:12

Avcılar Eski Belediye Başkanı Toprak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Avcılar eski belediye başkanına gözaltı

Avcılar eski belediye başkanına gözaltı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının bulunduğu 11 kişi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. 10 kişi de adli kontrole sevk edildi.

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