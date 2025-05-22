Avcılar gişeleri yıkılıyor: Çalışmalar 6 gün sürecek

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki O-3 Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonundaki mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkılması ve Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 23.00'da çalışma başlatılacağı duyuruldu.



Açıklamada, 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün sürmesinin öngürüldüğü belirtildi.

Çalışma süresinde Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapıtılacağı ve sürücülerin alternatif yolları kullanabileceği belirtildi.



