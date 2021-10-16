Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, avcıların bulunduğu kamyonet, TIR'a arkadan çarparak takla attı. Kazada 2 avcı yaralandı, aracın bagajında avlanması yasak kızıl geyik bulundu.

Haberler - DHA 16.10.2021 - 14:27

Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde kamyonet, dorsesi olmayan TIR'a arkadan çarpıp takla attı.

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, aracın bagajında, avlanması yasak olan kızıl geyik olduğunu fark etti.

Ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye de el koydu.

Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

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