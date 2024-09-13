Avcılar sahilinde ceset bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi sahilinde akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri üzerinden kimlik ve cep telefonunu çıkan kişinin 37 yaşındaki Ufuk Avşar olduğunu tespit etti.

İlk muayenede vücudunda kesik veya darp izine rastlanmayan Avşar'ın cenazesi incelenmek üzere Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polisin yakınlarına ulaşmaya çalıştığı kişinin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

