Avcılar sahilinde ceset bulundu

Avcılar sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin boğulan bir kişiye ait olduğu tahmin ediliyor.

DHA 04.08.2021 - 17:06

Avcılar sahilinde ceset bulundu

İstanbul Avcılar sahilinde ceset bulundu.

Ambarlı Sahili'ndeki Elektrik Üretim A.Ş. ile bir dinlenme tesisinin arasındaki alanda kalan sahilde bir kişi, ceset görünce polise haber verdi.

Polis ve sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan, bozulmaya başlamış cesedin erkeğe ait olduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından ceset torbaya, daha sonra tabuta konularak, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cesedin denizde boğulduktan sonra dalgalar tarafından kıyıya getirilen bir kişiye ait olduğu sanılıyor.

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