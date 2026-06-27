Avcılar Sahili’nde köpeğe şiddet. Şüpheli gözaltına alındı

Dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi sahilinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gezdirdiği köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle dövmeye başladı.



Köpeği yumruklayan şüpheli, daha sonra hayvanı kayalık alana götürerek şiddet uygulamaya devam etti.



Çevredeki çocukların korkuyla izlediği ve köpeğin ağladığının duyulduğu anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli, bir süre sonra köpeğiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.



Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğe şiddet uygulayan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için inceleme başlattı.