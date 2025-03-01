Avcılar Sahili'ndeki tekne enkazları kaldırıldı

Avcılar balıkçı barınağında çevre kirliliğine yol açan batık tekne enkazlarıyla ilgili şikayetler üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi 8 ayrı kamu kuruluş temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon oluşturdu.



Komisyon, sahildeki batık teknelerin bulunduğu rıhtımda kepçelerle temizlik yaptı. Bir balıkçının topladığı ve sahile getirdiği hayalet ağlar olarak nitelendirilen ağlar da toplandı.